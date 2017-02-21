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Герои среди нас!

21.02.2017   МЧС
Начальник Главного управления МЧС России по Коми Александр Князев вручил медали «За спасение погибающих на водах» двум жителям Визинги, которые спасли маленьких девочек

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