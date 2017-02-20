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Инспекторы ГИМС МЧС России по Коми обеспечили безопасность на соревнованиях по подледной ловле рыбы

20.02.2017   МЧС
Происшествий на водных объектах во время соревнований не допущено

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