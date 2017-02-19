www.gazetakomi.ru

Урок безопасности для дошколят

19.02.2017   МЧС
В селе Объячево Прилузского района сотрудники МЧС России по Коми провели занятие с воспитанниками детского сада № 4

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien