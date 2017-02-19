Соблюдение правил – залог безопасности!

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19.02.2017
МЧС
В Вуктыле состоялся рейд инспекторов Госпожнадзора по многоквартирным домам города
МЧС
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