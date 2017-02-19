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Соблюдение правил – залог безопасности!

19.02.2017   МЧС
В Вуктыле состоялся рейд инспекторов Госпожнадзора по многоквартирным домам города

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