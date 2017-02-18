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Уроки безопасности от инспекторов ГИМС

18.02.2017   МЧС
Инспекторы Усть-Куломского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми провели занятия со школьниками сельской школы

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