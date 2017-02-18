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Пожарная безопасность: от теории к практике

18.02.2017   МЧС
Инспекторы Госпожнадзора провели занятие по правилам пожарной безопасности и учебную эвакуацию в одной из школ Койгородского района

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