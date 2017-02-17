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Ледовая обстановка в Коми под контролем инспекторов ГИМС

17.02.2017   МЧС
В Троицко-Печорском районе инспекторы ГИМС проверили состояние ледовых переправ, провели профилактические беседы с населением

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