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Жителям Сысольского района напомнили противопожарные правила и алгоритм действий на случай пожара

17.02.2017   МЧС
В селе Чухлэм Сысольского района состоялся профилактический рейд инспекторов Госпожнадзора и добровольных пожарных

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