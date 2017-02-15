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Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности РСЧС за 2016 год

15.02.2017   МЧС
Республику Коми представляют Глава региона Сергей Гапликов и начальник ГУ МЧС России по Коми Александр Князев

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