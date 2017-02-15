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Лучшие лыжники среди спасателей

15.02.2017   МЧС
В селе Визинга Сысольского района Коми состоялось открытое первенство 1 отряда ФПС по Коми по лыжным гонкам

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