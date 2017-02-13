www.gazetakomi.ru

Коми ЦГМС сообщает о неблагоприятных погодных явлениях в южных и центральных районах республики

13.02.2017   МЧС
Уважаемые граждане, спасатели призывают вас быть осторожными на улицах и автотрассах, помнить о правилах безопасности при движении на автотранспорте

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien