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На лыжне возраст не помеха!

13.02.2017   МЧС
В селе Визинга на дистанцию Всероссийской массовой гонки «Лыжня России - 2017» вышли ветераны пожарной охраны, самому старшему – 87 лет, а также династии пожарных

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