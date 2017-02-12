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Противопожарный инструктаж для ухтинских студентов

12.02.2017   МЧС
Инспекторы Госпожнадзора Коми рассказали студентам Ухтинского государственного технического университета о современных технологиях и системах противопожарной защиты

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