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Специалисты ГИМС отправились в патруль по реке Вымь

12.02.2017   МЧС
В ходе профилактического выезда инспекторы ГИМСМЧС России по Коми проверили безопасность ледовой переправы и объяснили рыбакам правила безопасного поведения на льду

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