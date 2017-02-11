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Сотрудники МЧС приняли участие в «Лыжне России 2017»

11.02.2017   МЧС
Команду ГУ МЧС России по Коми на лыжной гонке возглавил начальник Главного управления Александр Князев

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