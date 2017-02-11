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Рейд по Вычегде принес результаты

11.02.2017   МЧС
Инспекторы Корткеросского участка  Центра ГИМС МЧС России по Республике Коми выявили несанкционированную ледовую переправу на реке Вычегда в районе села Подъельск

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