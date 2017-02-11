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В зоне особого внимания – жилые дома с низкой огнестойкостью

11.02.2017   МЧС
В Удорском районе Коми состоялся профилактический рейд инспекторов Госпожнадзора совместно с представителями местной администрации по деревянному многоквартирному жилью в селе Кослан

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