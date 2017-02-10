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Советы от спасателей: как избежать травм при катании на «ватрушках»

10.02.2017   МЧС
Главное управление МЧС России по Коми обращается ко всем отдыхающим с просьбой соблюдать правила безопасности при катании на надувных санках

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