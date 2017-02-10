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Экскурсия в профессию

10.02.2017   МЧС
Печорские школьники побывали в гостях у огнеборцев 34-ой пожарно-спасательной части

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