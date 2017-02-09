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Одним – автономный пожарный извещатель, другим – назидательные беседы

09.02.2017   МЧС
В Сыктывкаре инспекторы Госпожнадзора и специалисты ВДПО побывали в пригородном поселке Седкыркещ, где, в основном, деревянные дома с печным отоплением

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