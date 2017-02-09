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Обмен опытом с энергетиками

09.02.2017   МЧС
Специалисты оперативных дежурных смен ЦУКС посетили подстанцию "Восточная" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» в Сыктывкаре

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