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Ледовая обстановка и безопасность граждан под контролем инспекторов ГИМС

07.02.2017   МЧС
Инспекторы Печорского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми проверили состояние ледовых переправ и провели беседы с рыбаками

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