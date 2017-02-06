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Инспекторы ГИМС проверили состояние ледовой дороги в Вуктыльском районе

06.02.2017   МЧС
Переправа, соединяющая деревни Усть-Щугор, Западный Соплеск и Воя, соответствует всем предъявляемым требованиям

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