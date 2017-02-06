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Прибыли на практику к профессионалам

06.02.2017   МЧС
Студенты индустриального института Ухтинского государственного технического университета проходят практику в 21 пожарно-спасательной части 2 отряда ФПС

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