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Удорским рыбакам напомнили о безопасности на водоемах

05.02.2017   МЧС
В Удорском районе республики инспекторы ГИМС МЧС России по Коми провели профилактический выезд на реку Йиридз

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