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Детям о правилах пожарной безопасности

05.02.2017   МЧС
В селе Кослан Удорского района Коми инспекторы госпожнадзора провели урок безопасности в детской школе искусств

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