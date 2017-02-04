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Печорские школьники узнали о работе огнеборцев

04.02.2017   МЧС
Учащиеся средней общеобразовательной школы № 83 Печоры побывали в гостях у сотрудников 34 пожарно-спасательной части 8 отряда ФПС по Республике Коми 

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