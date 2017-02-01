Цените жизнь!

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01.02.2017   МЧС
Именно к этому призвали психологи МЧС и сотрудники ГИБДД студентов Сыктывкарского автомеханического техникума на «Краш-курсе»

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