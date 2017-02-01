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Пожарные Сысолы учат школьников правилам безопасности

01.02.2017   МЧС
В ходе экскурсий в пожарно-спасательную часть Визинги школьники наглядно узнают о труде пожарных и о правилах поведения при пожаре

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