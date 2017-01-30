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Сотрудники МЧС России по Коми обеспечили безопасность на юниорском Первенстве мира по хоккею с мячом

30.01.2017   МЧС
Во время международных соревнований в столице Коми происшествий не допущено

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