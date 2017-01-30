www.gazetakomi.ru

Школьникам о безопасности в быту и на льду

30.01.2017   МЧС
Сотрудники МЧС провели урок безопасности для учащихся школы села Объячево Прилузского района Коми

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien