www.gazetakomi.ru

Объяснили удорской детворе, куда звонить в случае пожара и как спасти утопающего?

29.01.2017   МЧС
В селе Благоево Удорского района Коми сотрудники МЧС провели урок безопасности для школьников

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien