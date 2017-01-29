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Сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Коми пришли в гости к эжвинским школьникам

29.01.2017   МЧС
Специалисты МЧС рассказали учащимся средней общеобразовательной школы № 31 Сыктывкара о правилах безопасности на водоемах в зимний период

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