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Прилузская детвора теперь знает, как выглядит непрочный лед

28.01.2017   МЧС
Школьникам из села Объячево Прилузского района Коми рассказали о безопасности на воде в зимний период

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