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В Коми продолжается профилактическая операция «Жильё»

28.01.2017   МЧС
Инспекторы Госпожнадзора провели рейд по жилому сектору Сосногорска

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