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В Коми подвели итоги первого этапа Всероссийских соревнований «Человеческий фактор»

27.01.2017   МЧС
Победителем конкурса стала команда «Максимум» Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина

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