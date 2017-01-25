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В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми состоялось совещание по вопросам организации противопожарного режима в учреждениях социального обеспечения

25.01.2017   МЧС

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