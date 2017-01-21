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Знакомство с пожарно-спасательным спецназом в Сыктывкаре

21.01.2017   МЧС
В Год гражданской обороны сотрудники СПСЧ провели день открытых дверей для слушателей учебного центра Управления противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми

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