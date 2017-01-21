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«Рыбацкая удача улыбается тем, кто осторожен!»

21.01.2017   МЧС
С любителями подледного лова рыбы инспекторы Троицко-Печорского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми провели инструктаж по правилам безопасности на водоемах в зимний период

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