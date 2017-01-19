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Специалисты оперативной дежурной смены ЦУКС посетили Сыктывкарский учебный центр федеральной противопожарной службы

19.01.2017   МЧС

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