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Инспекторы ГИМС провели мониторинг ледовых переправ в столице Коми

15.01.2017   МЧС
Специалисты Сыктывкарского отделения Центра ГИМС МЧС России по Коми проверили состояние трех автомобильных ледовых переправ на реке Вычегда

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