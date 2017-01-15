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В Коми продолжаются профилактические операции «Отопительный сезон» и «Жилье»

15.01.2017   МЧС
В Прилузском районе инспекторы Госпожнадзора провели рейд по жилому сектору поселка Велдорья

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