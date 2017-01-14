www.gazetakomi.ru

Объектам с круглосуточным пребыванием людей – пристальное внимание Госпожнадзора

14.01.2017   МЧС
Инспекторы ОНДиПР Койгородского района провели с персоналом учреждений инструктажи по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien