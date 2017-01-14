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Объектам с круглосуточным пребыванием людей – пристальное внимание Госпожнадзора
14.01.2017
МЧС
Инспекторы ОНДиПР Койгородского района провели с персоналом учреждений инструктажи по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара
МЧС
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