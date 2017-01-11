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Сыктывкарским рыбакам напомнили о безопасности на льду

11.01.2017   МЧС
Инспекторы Сыктывкарского отделения Центра ГИМС МЧС России по Коми провели рейд по реке Вычегда

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