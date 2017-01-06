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Рождественские подарки для детей, нуждающихся в социальной поддержке

06.01.2017   МЧС
Сотрудники Сысольского пожарно-спасательного гарнизона приняли участие в благотворительной акции «Подарок от Деда Мороза»

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