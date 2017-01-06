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Начальник ГУ МЧС России по Коми Александр Князев проверил готовность сил и средств Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона к действиям по предназначению в условиях низких температур

06.01.2017   МЧС

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