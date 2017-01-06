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В Рождество на страже безопасности!

06.01.2017   МЧС
В праздничную ночь сотрудники МЧС будут осуществлять дежурство во всех православных храмах на территории Коми

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