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Дети сотрудников МЧС побывали в настоящей новогодней сказке

01.01.2017   МЧС
В Республиканском центре дополнительного образования состоялся утренник и праздничный спектакль «По щучьему велению, или приключения Емели под Новый год»

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