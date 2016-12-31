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В новый год без тревог!

31.12.2016   МЧС
Инспекторы Госпожнадзора Сосногорска провели предновогодний профилактический рейд, инструктируя жителей, как без опасностей и тревог провести предстоящие праздничные дни

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