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В преддверии Нового года в гостях у спасателей

30.12.2016   МЧС
Воспитанников социально-реабилитационного центра из села Ыб Сыктывдинского района поздравили с Новым годом сотрудники МЧС

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